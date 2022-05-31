تفاصيل البنود التي ناقشها نائب مجلس القيادة الرئاسي اللواء سلطان العرادة مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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بحث نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي سلطان العرادة ، مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن والمبعوث الإيطالي الخاص عدد من القضايا المتعلقة بالمستجدات على الساحة الوطنية، وفرص إحلال السلام.

وخلال اللقاء أكد العرادة أن القيادة السياسية والحكومة قدمت تنازلات كبيرة في إطار حرصها على تخفيف معاناة اليمنيين الانسانية وإنجاح الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن وفق المرجعيات المتفق عليها محلياً وإقليمياً ودولياً..

لافتاً إلى استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في تعنتها وعدم التزامها ببنود الهدنة الحالية المعلنة من قبل الأمم المتحدة ومواصلة الأعمال العسكرية والقصف بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة واستهداف الأعيان المدنية،

مشيراً إلى أن مليشيا الحوثي حولت الملف الإنساني إلى ملف سياسي تحاول من خلاله تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية، دون أي اعتبار لتفاقم الوضع الانساني وزيادة معاناة اليمنيين في مختلف المجالات.

وشدد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العرادة على أهمية قيام المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم تجاه تعنت مليشيا الحوثي وإجبارها على الإلتزام بتنفيذ تعهداتها بموجب الهدنة الانسانية..

‏من جانبهم سفراء الاتحاد الأوروبي ومبعوث إيطاليا الخاص، دعمهم للمجلس الرئاسي باتجاه توسيع الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة.