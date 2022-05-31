الوزير ”قاسم بحيبح“ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية

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انتخب المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الإثنين، وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور قاسم بحيبح نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة لمدة ثلاثة اعوام.
جاء ذلك خلال اجتماعات المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الـ ١٥١ التي اختتمت اليوم في جنيف، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ناقشت الاجتماعات عدد من الموضوعات منها انتخاب الرئيس ونوابه واستعرض حصيلة عمل جمعية الصحة العالمية وتقرير لجنة البرنامج والميزانية والإدارة التابعة للمجلس.
وركز المجلس على إنشاء لجنة دائمة معنية بالتأهب والاستجابة للجوائح والعمل على حماية مليار شخص إضافي وتعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم افضل والقضايا المالية والإدارية.
كما ناقش تقرير الشراكات الرسمية والمستضافة وملئ الشواغر في لجان المجلس التنفيذي وعضوية الخبراء والاستشاريين في مجال الرقابة وتعديلات اللائحة المالية والنظام المالي.