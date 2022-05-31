مباحثات أمريكية سعودية بشأن المستجدات في المنطقة بينها اليمن

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بحث وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، الإثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أبرز القضايا الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بينها ملف الأزمة اليمنية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن بن فرحان استعرض مع بلينكن أوجه العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة والقضايا الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
كما بحث الوزيران، سُبل دعم وتعزيز كافة المجالات، بما يحقق مزيدا من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
وشهدت العلاقات السعودية الأمريكية، خلال الآونة الأخيرة، "تباينات وفتور ووجهات نظر مختلفة" في عدة قضايا، وفق مراقبين.
وفي 24 مايو/ أيار الجاري، وصل الرياض وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وجرى استعراض خلال الاستقبال، علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.