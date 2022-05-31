إيران تكشف عن آخر مستجدات مفاوضاتها مع السعودية ومستقبل موسم الحج الوزير ”قاسم بحيبح“ نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مباحثات أمريكية سعودية بشأن المستجدات في المنطقة بينها اليمن الحوثيون يقصفون بطائرتين مسيّرتين منزلا شمالي مأرب أسعار النفط ترتفع مع تخفيف الصين قيود كورونا مفاجئات طال انتظارها.... هاتف أندرويد الجديد مصفح بكاميرات ليلية وبطارية كبيرة يكتسح الأسواق العالمية بينهم علماء ذرّة.. تعرّف على أبرز اغتيالات العلماء والمسؤولين في إيران منذ 2010 مصدر في الوفد الحكومي ينفي ل "مأرب برس" التوصل الى إتفاق فتح المنفذ الشرقي الانتهاء من إعداد مسودة قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته الرئيس ”العليمي“ يحث ”غروندبرغ“ على دفع المليشيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة و ”بن مبارك“ يخاطبه: ”عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة يهدد استمرارها“
استهدفت جماعة الحوثي، منزلا آهلا بالسكان في مديرية رغوان شمال محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.
وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي قصفت الإثنين، بطائرتين مفخختين منزل المواطن خالد بن زبع في قرية الحزمة بمديرية رغوان، محدثا أضراراً كبيرة في المنزل، ومتسببا في إثارة الخوف والهلع لدى الأطفال والنساء في المنزل وسكان القرية.
وأضافت المصادر أن الطائرة المفخخة الأولى استهدفت المنزل المبني من الطين وأحدثت أضرارا كبيرة فيه، فيما استهدفت المفخخة الأخرى سيارة نوع صالون دمرت بالكامل وفقاً لموقع السلطة المحلية بمحافظة مأرب.
وتأتي هذه الحادثة، بالرغم من سريان الهدنة الأممية التي شارفت على الإنتهاء، وسط جهود دولية وأممية تهدف لتمديد الهدنة، في الوقت الذي تواصل جماعة الحوثي خروقاتها الميدانية وإستهداف المدنيين في عدد من المحافظات.