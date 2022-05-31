الحوثيون يقصفون بطائرتين مسيّرتين منزلا شمالي مأرب

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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استهدفت جماعة الحوثي، منزلا آهلا بالسكان في مديرية رغوان شمال محافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية، إن جماعة الحوثي قصفت الإثنين، بطائرتين مفخختين منزل المواطن خالد بن زبع في قرية الحزمة بمديرية رغوان، محدثا أضراراً كبيرة في المنزل، ومتسببا في إثارة الخوف والهلع لدى الأطفال والنساء في المنزل وسكان القرية.

وأضافت المصادر أن الطائرة المفخخة الأولى استهدفت المنزل المبني من الطين وأحدثت أضرارا كبيرة فيه، فيما استهدفت المفخخة الأخرى سيارة نوع صالون دمرت بالكامل وفقاً لموقع السلطة المحلية بمحافظة مأرب.

وتأتي هذه الحادثة، بالرغم من سريان الهدنة الأممية التي شارفت على الإنتهاء، وسط جهود دولية وأممية تهدف لتمديد الهدنة، في الوقت الذي تواصل جماعة الحوثي خروقاتها الميدانية وإستهداف المدنيين في عدد من المحافظات.