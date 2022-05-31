مفاجئات طال انتظارها.... هاتف أندرويد الجديد مصفح بكاميرات ليلية وبطارية كبيرة يكتسح الأسواق العالمية بينهم علماء ذرّة.. تعرّف على أبرز اغتيالات العلماء والمسؤولين في إيران منذ 2010 مصدر في الوفد الحكومي ينفي ل "مأرب برس" التوصل الى إتفاق فتح المنفذ الشرقي الانتهاء من إعداد مسودة قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته الرئيس ”العليمي“ يحث ”غروندبرغ“ على دفع المليشيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة و ”بن مبارك“ يخاطبه: ”عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة يهدد استمرارها“ ”سام“ تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لفك الحصار عن تعز البرنامج السعودي لإعمار اليمن يناقش مع صندوق الطرق والجسور تنسيق أعمال مشاريع النقل ”هيثم قاسم“ رئيساً و ”العقيلي“ نائباً.. مجلس الرئاسة يشكل لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش والأمن سفينة إماراتية تفرغ أسلحة وطائرات مسيرة في ميناء سقطرى ليندركينغ: يجب تحويل هدنة اليمن لعملية سلام أكثر شمولاً
ظهر في الأسواق العالمية مؤخرا هاتف Blackview BV8800 الذي صنف من بين أكثر الهواتف المصفحة عملية وأفضلها من حيث التقنيات.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مصنوع من المعدن والبلاستيك، محمي بطبقات من المطاط، ومقاوم للماء والغبار والصدمات وفق معايير IP68/IP69K، أبعاد هذا الهاتف (176.2/83.51/17.7) ملم، ووزنه 367 غ.
وحصل هذا الهاتف عل كاميرا أساسية بدقة (50+20+8+2) ميغابيكسل فيها عدسة خاصة للتصوير الليلي، وعلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
وزوّد بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2408/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 401 شمعة/م تقريبا.
ويضمن الأداء الممتاز له نظام Android 11 مع واجهات Doke-OS 3.0، ومعالج Mediatek MT6781 Helio G96، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 غيغابايت.
كما جهّز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ FM، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية كبيرة بسعة 8380 ميلي أمبير تكفيه ليعمل أسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، وتعمل هذه البطارية مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا