مصدر في الوفد الحكومي ينفي ل "مأرب برس" التوصل الى إتفاق فتح المنفذ الشرقي

الإثنين 30 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص - عمان

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نفت مصادر مرافقة للوفد الحكومي لمفاوضات فتح منافذ تعز صحة الأخبار التي تتحدث عن توافق مبدأئي بين الحكومة والميليشيا الحوثية بشأن فتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز (طريق الحوبان - جولة القصر) كمرحلة أولى.

وقالت المصادر أن الخبر غير صحيح بالمطلق ..مؤكدة على ثبات موفف الوفد الحكومي المتطابق مع موقف الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بفتح كل منافذ تعز الرئيسية التي تربط تعز ببقية المحافظات في وقت واحد ودون تدرج أو تجزئة.

وأشارت المصادر إلى أن وفد الحكومة بانتظار جهود المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندوبرغ في إقناع الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم بتنفيذ بقية بنود الهدنة وفتح كل منافذ تعز وأن الوفد في انتظار الجولة الثانية والتي قد تنطلق الأربعاء لمعرفة نتائج جهود المبعوث الأممي.