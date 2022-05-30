مصدر في الوفد الحكومي ينفي ل "مأرب برس" التوصل الى إتفاق فتح المنفذ الشرقي الانتهاء من إعداد مسودة قواعد عمل مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته الرئيس ”العليمي“ يحث ”غروندبرغ“ على دفع المليشيا للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة و ”بن مبارك“ يخاطبه: ”عدم التزام الحوثي ببنود الهدنة يهدد استمرارها“ ”سام“ تحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لفك الحصار عن تعز البرنامج السعودي لإعمار اليمن يناقش مع صندوق الطرق والجسور تنسيق أعمال مشاريع النقل ”هيثم قاسم“ رئيساً و ”العقيلي“ نائباً.. مجلس الرئاسة يشكل لجنة عسكرية لإعادة هيكلة الجيش والأمن سفينة إماراتية تفرغ أسلحة وطائرات مسيرة في ميناء سقطرى ليندركينغ: يجب تحويل هدنة اليمن لعملية سلام أكثر شمولاً مصدر حكومي يكشف تفاصيل مفاوضات الاردن تقرير يكشف تصنيف دول الخليج حسب فائض الميزان التجاري
نفت مصادر مرافقة للوفد الحكومي لمفاوضات فتح منافذ تعز صحة الأخبار التي تتحدث عن توافق مبدأئي بين الحكومة والميليشيا الحوثية بشأن فتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز (طريق الحوبان - جولة القصر) كمرحلة أولى.
وقالت المصادر أن الخبر غير صحيح بالمطلق ..مؤكدة على ثبات موفف الوفد الحكومي المتطابق مع موقف الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بفتح كل منافذ تعز الرئيسية التي تربط تعز ببقية المحافظات في وقت واحد ودون تدرج أو تجزئة.
وأشارت المصادر إلى أن وفد الحكومة بانتظار جهود المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندوبرغ في إقناع الحوثيين الوفاء بالتزاماتهم بتنفيذ بقية بنود الهدنة وفتح كل منافذ تعز وأن الوفد في انتظار الجولة الثانية والتي قد تنطلق الأربعاء لمعرفة نتائج جهود المبعوث الأممي.