البرنامج السعودي لإعمار اليمن يناقش مع صندوق الطرق والجسور تنسيق أعمال مشاريع النقل

الإثنين 30 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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التقى مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن المهندس أحمد مدخلي، الأحد، المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور اليمني.

وأثنى المهندس معين محمد الماس على مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل والتي كان آخرها بدء الأعمال في مشروع إعادة تأهيل طريق عقبة "هيجة العبد" في تعز.

كما ناقش الجانبان أعمال "صندوق صيانة الطرق والجسور" في الطريق البديل لطريق عقبة "هيجة العبد".

وجرى خلال اللقاء مناقشة تنسيق الأعمال بين الصندوق والبرنامج فيما يتعلق بمشاريع الطرقات، وبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين.