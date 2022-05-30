سفينة إماراتية تفرغ أسلحة وطائرات مسيرة في ميناء سقطرى ليندركينغ: يجب تحويل هدنة اليمن لعملية سلام أكثر شمولاً مصدر حكومي يكشف تفاصيل مفاوضات الاردن تقرير يكشف تصنيف دول الخليج حسب فائض الميزان التجاري ملك الأردن يكشف عن تحركات دبلوماسية ستشهدها المنطقة قريبا تفاصيل مناورة أوروبية وشروط روسية في مكالمة الـ80 دقيقة هي الاكبر في تاريخة بعد انتكاسة مدوية .. بيتكوين تعود للصعود فوق 30 ألف دولار بمشاركة 5 دول.. مناورة عسكرية في السعودية لضمان أمن البحر الأحمر بـ100 مليار يورو.. "خطوة تاريخية" من أجل الجيش الألماني جدري القرود.. الصحة العالمية تعلن عن أرقام جديدة في 23 دولة
دعا المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، المجتمع الدولي للعمل لتحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سلام أكثر شمولاً، حسب ما نقلته عنه إدارة الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية، امس الأحد.
وقال ليندركينغ خلال لقائه السفير الفرنسي لدى واشنطن فيليب إيتيان، إنه "يجب على المجتمع الدولي العمل معاً لضمان تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سلام أكثر شمولاً ومساعدة اليمن على استقرار اقتصاده".
يأتي هذا غداة إعلان الأمم المتحدة،عن توافق مبدئي بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وميليشيا الحوثيين حول اقتراح لإعادة فتح الطرق والمعابر بشكل تدريجي في مدينة تعز ومحافظات أخرى، بموجب اتفاق الهدنة المعلنة برعاية المنظمة الدولية.
جاء ذلك في ختام جولة أولية من محادثات مباشرة هي الأولى من نوعها بين الجانبين استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الأردنية عمان برعاية المبعوث الدولي إلى اليمن هانس غروندبرغ.