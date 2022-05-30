مصدر حكومي يكشف تفاصيل مفاوضات الاردن

الإثنين 30 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس ـ العربي الجديد

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كشف مصدر حكومي، عن تفاصيل المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بين وفدي الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي بشأن فتح الطرقات، وفك الحصار عن مدينة تعز، والتي ترعاها الأمم المتحدة.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد"، عن مصدر في وفد الحكومة الشرعية قوله "إنّ المفاوضات تعثرت في الوصول إلى حلّ نهائي. وأشار إلى أنّ الفريق الحكومي المفاوض تمسك برفع الحصار بشكل كامل وفتح جميع الطرقات المؤدية من وإلى تعز وفتح الطرقات في المحافظات".

وقال المصدر "إنّ الحوثيين يرفضون ذلك، ويتمسكون بطرح حلول غير منطقية لتعقيد المفاوضات والتهرب من فتح المعابر، غير آبهين بمعاناة ملايين اليمنيين"، بحسب قوله.

وذكر المصدر أنّ النقاشات التي تماشى معها مكتب المبعوث الأممي تأتي في إطار ما يسمى البحث عن حل وسط يتم من خلاله فتح طريق أو طريقين يؤديان إلى مدينة الحديدة والساحل والغربي وتحديداً طريق عصيفرة - الستين، وقد يؤدي ذلك إلى السماح باستخدام طريق تعز الواصل إلى المخا والحديدة.

واعتبر المصدر هذه الخطوة، بأنها "تطيل المسافة وتصعب التنقل على المواطنين مع المحافظات الأخرى، كما أنها ترفع تكاليف المواصلات، وهو ما يسعى الحوثيون إليه ليظهروا منتصرين بينما تظل ورقة الحصار في يدهم".

وكانت وكالة شينخوا الصينية قد كشفت أمس الأحد، عن توافق مبدئي لفتح المنفذ الشرقي للمدينة، طريق الحوبان - القصر، متوقعا أن يتم التوقيع على الاتفاق في عمّان يوم الأربعاء المقبل، عقب زيارة سيقوم بها المبعوث الأممي إلى عدن ومسقط.