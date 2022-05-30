بمشاركة 5 دول.. مناورة عسكرية في السعودية لضمان أمن البحر الأحمر بـ100 مليار يورو.. "خطوة تاريخية" من أجل الجيش الألماني جدري القرود.. الصحة العالمية تعلن عن أرقام جديدة في 23 دولة بعد فوز ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا: هل يضمن كريم بنزيما لقب أفضل لاعب في العالم؟ الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات الأردن يصدر بياناً هاماً حول تطورات ملف فك حصار تعز وزير الإعلام : استمرار الحوثي في تجنيد الأطفال «عقبة أمام جهود التهدئة» العميد طارق صالح يلتقي محافظ تعز وهذا ما وجه به قيادة السلطة المحلية مليشيات الحوثي تعلن موعد إنطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الى القاهرة أمريكا تدعو إلى عملية سلام أكثر شمولاً باليمن هكذا استغل الحوثي الهدنة الأممية لصالحه وحصد أرباح صادمة تجاوزت المليارات - دعوات بطي مسار السلام مع المليشيات والمضي قدماً نحو الحسم العسكري
أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقا مع المعارضة المحافظة، مساء الأحد، من شأنه السماح بتخصيص 100 مليار يورو لتحديث الجيش الألماني في وجه التهديد الروسي.
وتوافقت الحكومة والمعارضة على إنشاء صندوق خاص للمشتريات العسكرية، ما يتيح لبرلين أيضا تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي المتمثل بإنفاق كل دولة عضو 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.
وأنجز الاتفاق الذي يتضمن أيضا تعديلات دستورية بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة بين الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم والمحافظين بقيادة المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وفق ما قال ممثلون عن الأحزاب.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد تعهد بعد 3 أيام من الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير برصد ميزانية خاصة بـ100 مليار يورو لإعادة تسليح الجيش الألماني وتحديث معداته خلال السنوات القليلة المقبلة.
وتعرض شولتز لانتقادات منذ الاجتياح بأن دعمه لكييف كان خجولا وبعدم اتخاذ إجراءات ملموسة كافية فيما يتعلق بتسليم أسلحة للجيش الاوكراني.
وسيتم تمويل الصندوق الاستثنائي من خلال ديون إضافية، لذلك كان من الضروري الالتفاف على قانون "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور والذي يحد من الاقتراض الحكومي.
ولهذا السبب احتاجت الحكومة إلى دعم المعارضة المحافظة للحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في البرلمان لإقرار تعديل دستوري يتعلق بالميزانية العامة. وسيتم دفع الـ100 مليار يورو لصندوق خاص خارج الميزانية العامة.
ويعد الإفراج عن الأموال لتسليح الجيش انقلابا كبيرا في سياسة ألمانيا التي قلصت حجم جيشها بشكل كبير منذ انتهاء الحرب الباردة من نحو 500 ألف جندي عام 1990 إلى 200 ألف اليوم.
ووفق تقرير نشر في ديسمبر فإن أقل من 30 بالمئة من السفن الحربية الألمانية "تعمل بكامل طاقتها"، بينما العديد من الطائرات المقاتلة غير صالحة للطيران. لكن اجتياح أوكرانيا أيقظ الاهتمام بالقوات المسلحة في ألمانيا الجانحة نجو السلام منذ فظائع الحقبة النازية