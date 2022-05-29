بعد فوز ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا: هل يضمن كريم بنزيما لقب أفضل لاعب في العالم؟ الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات الأردن يصدر بياناً هاماً حول تطورات ملف فك حصار تعز وزير الإعلام : استمرار الحوثي في تجنيد الأطفال «عقبة أمام جهود التهدئة» العميد طارق صالح يلتقي محافظ تعز وهذا ما وجه به قيادة السلطة المحلية مليشيات الحوثي تعلن موعد إنطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الى القاهرة أمريكا تدعو إلى عملية سلام أكثر شمولاً باليمن هكذا استغل الحوثي الهدنة الأممية لصالحه وحصد أرباح صادمة تجاوزت المليارات - دعوات بطي مسار السلام مع المليشيات والمضي قدماً نحو الحسم العسكري إذاعة الجوف تطالب نقابة الصحفيين بالاعتذار وتفند اتهامات استتهدفتها برلماني مصري يكشف عن مؤامرة كبيرة على اليمن وهذا ما أخبرني به الرئيس العليمي - وزير الدفاع يقدم للحكومة احتياجات القوات المسلحة وتوجيهات برفع الجاهزية وتوفير كل الإمكانيات
أكد الوفد الحكومي المفاوض في مشاورات الأردن بشأن تمديد الهدنة وفتح طرقات المدن المحاصرة، ترحيل ملف رفع الحصار عن تعز إلى الجولة الثانية من المفاوضات، وذلك بعد رفض وتعنت من مليشيا الحوثي الإرهابية ساد الجولة الأولى.
وأكد الوفد، في بيان صادر عنه، اليوم الأحد 29 مايو/أيار، أنهم وحتى اللحظة لم يجدوا من الطرف الآخر (وفد مليشيا الحوثي الإرهابية) أي تجاوب ملموس مع المطالب برفع الحصار عن تعز، وفتح الطرقات الرئيسية للمحافظة.
وأشار إلى أنه قدم عدة تصورات ومقترحات في الشأن هذا إلى المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، معبرًا عن أمله في أن تجد تلك المقترحات خلال "الجولة التالية" من المفاوضات التي من المقرر انعقادها بعد أيام "تجاوبًا إيجابيًا من الطرف الآخر".
وعبر عن أمله في أن تسفر الجولة التالية من المفاوضات التي يبذل فيها المبعوث الأممي جهودًا لإقناع المليشيات بالموافقة على فتح الطرقات "نتائج تلبي حقوق ومطالب الملايين من أهالينا في تعز الصامدة".
وأكد على أن تكون الأولوية في جولة المفاوضات القادمة "لفتح الطرق الرئيسية وفق بنود الهدنة الأممية"، ومطالباً في ذات الوقت بـ"الابتعاد عن محاولات الانتقاص من الحقوق الإنسانية لأبناء تعز عبر فتح طرق لا تفي بالغرض ولا ترفع معاناة السكان المستمرة منذُ سبع سنوات".
وشهدت الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها العاصمة الأردنية "عمّان" الخروج بعدم اتفاق بين وفدي الطرفين؛ نتيجة التعنت الحوثي والذي أصر على مواقفه الرافضة لرفع الحصار عن المحافظة، وفتح كل الطرقات الرئيسية لها.