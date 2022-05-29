وزير الإعلام : استمرار الحوثي في تجنيد الأطفال «عقبة أمام جهود التهدئة»

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قال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، الأحد، إن استمرار ميليشيا الحوثي في تجنيد الأطفال سيمثل عقبة أمام جهود التهدئة.
وأضاف الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه في "تويتر": "نحذر من استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران في حشد عشرات الآلاف من الاطفال في مناطق سيطرتها بالخطاب الطائفي المستورد من طهران، وتعبئتهم بالافكار الظلامية وشعارات الكراهية والعنف والارهاب، ومخاطرها على النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي وقيم العيش المشترك بين اليمنيين".
وأضاف: "نؤكد أن مضي مليشيا الحوثي في سياسة حشد وتفخيخ عقول الاطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، سيمثل عقبة رئيسية امام الجهود التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة للتهدئة وإحلال السلام والأمن، وحقل الغام امام تثبيت الاستقرار في اليمن، وتهديد حقيقي للامن والسلم الإقليمي والدولي".
واختتم بالقول: "ندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي للقيام بمسئولياتهم القانونية والاخلاقية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات مليشيا الحوثي الارهابية لوقف عمليات التجنيد الجماعي للاطفال، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجريمة وملاحقتهم في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب".