وزير الإعلام : استمرار الحوثي في تجنيد الأطفال «عقبة أمام جهود التهدئة» العميد طارق صالح يلتقي محافظ تعز وهذا ما وجه به قيادة السلطة المحلية مليشيات الحوثي تعلن موعد إنطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الى القاهرة أمريكا تدعو إلى عملية سلام أكثر شمولاً باليمن هكذا استغل الحوثي الهدنة الأممية لصالحه وحصد أرباح صادمة تجاوزت المليارات - دعوات بطي مسار السلام مع المليشيات والمضي قدماً نحو الحسم العسكري إذاعة الجوف تطالب نقابة الصحفيين بالاعتذار وتفند اتهامات استتهدفتها برلماني مصري يكشف عن مؤامرة كبيرة على اليمن وهذا ما أخبرني به الرئيس العليمي - وزير الدفاع يقدم للحكومة احتياجات القوات المسلحة وتوجيهات برفع الجاهزية وتوفير كل الإمكانيات خبير في الشأن اليمني يكشف عن تفاصيل حاجة اليمن لخبرات مصر من أجل التنمية الخارجية اليمنية تطالب الحكومة الروسية بوضع حد للمليشيات الحوثية وسياساتها العنصرية
استعرض نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، مع محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، مستجدات الأوضاع في المحافظة.
واستمع العميد طارق صالح من محافظ تعز إلى المعاناة الإنسانية في ظل الحصار الذي تفرضه المليشيات الحوثية، واستمرارها في خلق العقبات والعراقيل أمام كل الحلول الرامية لفتح الطرق والمعابر والسماح بتنقل المواطنين وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أبناء المحافظة.
وناقش الاجتماع خارطة مفصلة بالخطوط والطرقات الرئيسة في مدينة تعز والتي لا بد من فتحها دون تلكؤ من قبل مليشيا الحوثي في حال ذهبت المفاوضات نحو تمديد الهدنة، وهي الطرق التي كانت مفتوحة قبل عام 2015، ومحاولات المليشيات الحوثية الالتفاف على تعهداتها بفتح طرق فرعية في تنصل واضح من التزاماتها.
ووجه العميد طارق صالح قيادة السلطة المحلية ببذل مزيد من الجهود وحشد الطاقات والإمكانات لتحسين مستوى الخدمات في المحافظة في مختلف الجوانب، مشيداً بالمواقف المشرفة لأبناء تعز في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني والمليشيات الحوثية.
مؤكداً أن أبناء تعز هم أصحاب الطلقة الأولى في وجه المشروع الإيراني وأدواته المليشيات الحوثية.