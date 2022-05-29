مليشيات الحوثي تعلن موعد إنطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الى القاهرة

الأحد 29 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت جماعة الحوثي الارهابية اليوم الأحد، تحديد موعد أول رحلة تجارية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد مرور شهري الهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ بداية شهر رمضان.

ونقلت وكالة "سبأ"النسخة الحوثية المزورة عن وزير النقل في حكومة الانقلاب الحوثية المدعو عبدالوهاب الدرة قوله إن مكتب المبعوث الأممي أكد على أن أول رحلة تجارية من صنعاء إلى القاهرة ستنطلق يوم الأربعاء القادم الموافق.