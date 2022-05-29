برلماني مصري يكشف عن مؤامرة كبيرة على اليمن وهذا ما أخبرني به الرئيس العليمي

الأحد 29 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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حذر الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، من خطورة الأوضاع في اليمن، متحدثاً عن "مؤامرة" كبيرة على البلاد التي دخلت في اتون حرب أهلية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014.

وقال مصطفى بكري في حديث خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أمس الجمعة: "المؤامرة على اليمن كبيرة والأوضاع هناك متردية ومأساوية، والبنية التحتية تم ضربها وتخريبها للأسف الشديد".

قوات العمالقة تتسلم مواقع حماية شركات النفط شرق اليمن وأوضح بكري أنه سافر مع الدكتور سيد علي رضوان، المتخصص في الشؤون اليمنية، إلى عدن للقاء رئيس المجلس الرئاسي، "وقد استقبلنا رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء من المجلس الرئاسي اليمني، وقد لمست الرؤية والوعي في وجوه كل الحضور، وحال هبوطنا إلى أرض مطار عدن تذكرت ايام رحلاتنا إليها، ودائماً أشعر بأن لليمن وشعبه مكانة قوية في قلوبنا".

واعتبر بكري أنه "كان من الطبيعي أن يتفاءل الشعب اليمني، عقب نجاح تشكيل المجلس الرئاسي، كما ولَّد لدينا الامل بأن وحدة اليمنيين باتت وشيكة".

وكشف بكري أن "رئيس المجلس الرئاسي اليمني، د.رشاد العليمي، أخبره، أن أول الأهداف التي يسعى لتحقيقها هي: عودة الدولة اليمنية، عودة كافة مكونات المؤسسات اليمنية، توحيد المؤسسات خاصة العسكرية، السعي لتهيئة مؤسسات النفط للعمل مرة أخرى، معالجة أوضاع الخدمات في عدن، توفير مرتبات العاملين والموظفين، مواجهة نقص المياه في عدن بإنشاء سد في ابين الذي وعد رئيس دولة الإمارات ببنائه".

من جانبه كشف خبير الشؤون اليمنية، الدكتور سيد علي رضوان، تفاصيل لقائه مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي. وقال سيد على خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إنه لمس تقدير العليمي لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي وهذا يؤكد أن ما يحدث في مصر يشعر به الأشقاء بالخارج.

وتابع خبير الشؤون اليمنية، أن مدينة عدن تعاني من نقص الكهرباء والمياه، في الوقت الذي تعاني فيه أيضا من ارتفاع درجات الحرارة، وكذلك حاجتها إلى العديد من المشروعات التي يمكن أن يكون لمصر دور في إنشائها من أجل تنمية اليمن.

وأشار سيد علي، إلى أن "الدكتور رشاد العليمي يمكن أن يحقق نجاحاً في الفترة المقبلة والشعب اليمني يضع أمله الوحيد في القيادة السياسية الحالية"، مشيرًا إلى "أن عبور اليمن إلى بر الأمان هو مطلب كل يمني