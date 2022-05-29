المؤتمر السبئي ينعقد في العاصمة عمان

الأحد 29 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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عُقد المؤتمر السبئي الرابع والعشرون في العاصمة الاردنية -عمّان في الفترة من ٢٤-٢٧ مايو ٢٠٢٢م، تحت عنوان العلاقات الحضارية القديمة بين جنوب الجزيرة العربية وشمالها، برعاية المؤسسة الأمريكية لدراسة الإنسان.

ويُعد هذا المؤتمر من بين أهم الملتقيات العلمية، فقد حظي بحضور عدد كبير من الباحثين الذين تطرقوا إلى نتائج أعمال المسح والتنقيب الأثري في جنوب الجزيرة العربية وشمالها، والعلاقات الحضارية والثقافية بين سبأ والقرن الأفريقي، فضلا عن جديد المدونات العلمية التي تبنتها عدد من الجامعات والمراكز البحثية المعنية في رصد المواقع الأثرية اليمنية وتسجيل وتوثيق الأثار والنقوش اليمنية القديمة إلكترونيا.

فضلا عن طرح عدد من الأوراق البحثية التي ناقشت من خلالها وضع الآثار والنقوش السبئية في واحة مأرب، ووضع الآثار والمتاحف في اليمن، وظاهرة تهريب الآثار اليمنية في ظل ما تمر به البلاد من وضع استثنائي، فضلا مناقشة بعض المواضيع كأسماء المدن والمواقع الجغرافية في حضرموت، والطقوس الدينية السبئية التي كانت تقام خارج المدن.

الجدير ذكره أنه قد حضر المؤتمر اكثرمن ٥٠ عالمًا وباحثًا في مجال الدراسات السبئية القديمة وآثار الجزيرة العربية.

وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات من أبرزها ضرورة بذل الجهود محليا ودوليا لحماية المواقع الاثرية في اليمن، والحد من تهريب الآثار اليمنية، وتدريب الكوادر اليمنية الأثرية على التوثيق والتسجيل الأثري ومكافحة تهريب الآثار.

وقد حضر المؤتمر من الجانب ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ د/ احمد با طايع أ/ مروان دماج د/ علي طعيمان د/ حسين أبو بكر العيدروس د/ محمد بن علي الحاج د. سامي الشهاب أ/سالم العامري أ/ صادق الصلوي وعدد من الباحثين ومدراء عموم مكاتب الآثار في الجمهورية.

وقبل البدء بأعمال المؤتمر نُظمت دورة تدريبية حول: الرد الطارئ حماية الممتلكات الثقافية برنامج تدريب لمحترفي التراث الحضاري اليمني في الفترة من ٨-٢٢ مايو ٢٢ وبدعم وتنسيق وتنفيذ من: -مجلس البحوث الامريكية/ السيدة هايدي ڤيدركير . -المؤسسة الامريكية للدراسات الحضارية / الاستاذ د. زيدون زيد -و المعهد الامريكي للدراسات اليمنية / د. سلوى دماج.