وزير الدفاع يقدم للحكومة احتياجات القوات المسلحة وتوجيهات برفع الجاهزية وتوفير كل الإمكانيات خبير في الشأن اليمني يكشف عن تفاصيل حاجة اليمن لخبرات مصر من أجل التنمية الخارجية اليمنية تطالب الحكومة الروسية بوضع حد للمليشيات الحوثية وسياساتها العنصرية اول توجيهات من المجلس الرئاسي للنائب العام الجديد أحدهم لاعب مثل منتخب انجلترا.. لاعبون في الخارج يلتحقون بمعسكر المنتخب اليمني الأول «صور» وفد ايراني سيزور السعودية لهذه المهمة رغم التتويج بدوري أبطال أوروبا.. جماهير ريال مدريد تتلقى خبرا محزنا الكشف عن دول أوروبية جديدة مستعدة للاستجابة لمطالب بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل غليان وقمع وأزمة اقتصادية.. السودان يقترب من لحظة حاسمة أخطر 3 أطعمة على صحة القلب وقد تكون قاتلة
طالبت اليوم الحكومة اليمنية من دولة روسيا بممارسة الضغوط على مليشيا الحوثي ووضع حد لسلوكها العدواني وسياستها العنصرية تجاه أبناء الشعب اليمني.
جاء هذا خلال بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن الدكتور يفغيني كودروف، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الاوضاع في اليمن..
وقال وزير الخارجية "أن المرونة التي تعاملت بها الحكومة اليمنية لإرساء الهدنة وتثبيتها هو ادراكها لحجم معاناة الشعب اليمني ورغبتها الصادقة في التخفيف من تلك المعاناة". واضاف "أن الماهية الاجرامية لمليشيا الحوثي واستمرارها في انتهاج سلوك العصابات والتعامل مع المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها كرهائن، وسعيها المستمر لتسيس القضايا الإنسانية والتكسب من معاناة الناس، يعطي دلالات واضحة لأسباب استمرار صلف المليشيا وتعنتها في حصار مدينة تعز واغلاق منافذها الرئيسية".
وأكد بن مبارك، أن رفع الحصار وفتح المعابر والمنافذ الرئيسية لمدينة تعز يحظى باهتمام كبير لدى القيادة السياسية والحكومة .. من جانبه جدد القائم بأعمال السفارة الروسية، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها باليمن ..مؤكداً أن بلاده ستستمر في بذل كل ما هو ممكن للمساعدة على تحقيق السلام وإرساء الأمن والاستقرار في اليمن.