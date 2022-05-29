اول توجيهات من المجلس الرئاسي للنائب العام الجديد

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اكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، اهمية استقلالية الاجهزة القضائية، وضرورة تفعيل النيابات العامة والمحاكم بمختلف درجاتها في جميع المحافظات المحررة.
وشدد الرئيس العليمي بحضور نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، في اجتماع مع وزير العدل الدكتور بدر العارضة، والنائب العام الجديد القاضي قاهر مصطفى، على اهمية وجود آلية شفافة لتفعيل الأجهزة القضائية،.
ضمن الاصلاحات الشاملة التي يعمل عليها المجلس الرئاسي في مختلف مؤسسات الدولة. كما اكد حرص مجلس القيادة على دعم كافة الاجهزة القضائية للبت في قضايا المواطنين، وتعزيز سلطة القانون، ومكافحة الفساد.