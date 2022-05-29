أحدهم لاعب مثل منتخب انجلترا.. لاعبون في الخارج يلتحقون بمعسكر المنتخب اليمني الأول «صور»

الأحد 29 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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التحق أربعة لاعبون يعيشون في الخارج بمعسكر المنتخب اليمني الأول، المقام حاليا في الدوحة.

حيث التحق اللاعب اليمني المغترب في السويد أكرم علي العميري بلاعبي المنتخب الوطني الأول في المعسكر الخارجي بالدوحة استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية والتي تضم (اليمن-فلسطين- الفلبين-منغوليا).

واستدعى المدير الفني للمنتخب ، المدرب الجزائري عادل عمرش اللاعب اكرم من نادي (اي نبي) السويدي (درجة ثالثة) للالتحاق ببعثة المنتخب لتجربته والوقوف على جاهزيته واتاحة الفرصة امامة لتمثيل المنتخب.

ويعتبر العميري ثاني لاعب مغترب يلتحق بالمنتخب بعد اللاعب عبد الجبار العبادي القادم من نادي ناترس السويسري.

كما استدعى مدرب منتخبنا الوطني الأول "عادل عمروش" المهاجم (أمجد مرشد صلاح) قادماً من أمريكا ، للمشاركة في معسكر المنتخب المقام في الدوحة .. وقد بدأ اللاعب المشاركة في التدريبات.

كما يتوقع ان يصل الى معسكر منتخبنا الوطني اللاعب الانجليزي من اصل يمني طارق شهاب للالتحاق بتدريبات المنتخب وخوض تجربه تحت انظار المدرب الجزائري عادل عمروش.

اللاعب مثل منتخب انجلترا في الفئات السنية ومتوقع ان يكون اضافة قوية لمنتخبنا الوطني.