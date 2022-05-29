وفد ايراني سيزور السعودية لهذه المهمة

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أعلنت إيران أن وفدا قنصليا سيتوجه إلى السعودية خلال موسم الحج لتسهيل أمور الحجاج الايرانيين.
واعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان بان الوفد يمثل وزارة الخارجية لتسهيل إيفاد الحجاج الايرانيين لموسم الحج لهذا العام.
جاء ذلك في تصريح أدلى به امير عبداللهيان خلال لقائه السبت مسؤولي الحج والزيارة لبحث ومناقشة القضايا المتعلقة بايفاد حجاج بيت الله الحرام لاداء مناسك الحج للعام الجاري.