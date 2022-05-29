رغم التتويج بدوري أبطال أوروبا.. جماهير ريال مدريد تتلقى خبرا محزنا

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أعلن البرازيلي مارسيلو نجم ريال مدريد، رحيله عن "المرينغي"، عقب الفوز على ليفربول بنتيجة (1-0)، مساء السبت، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال مارسيلو: "أشعر بالامتنان لجماهير ريال مدريد ولليالي الساحرة التي عشتها في سانتياغو برنابيو".
وأضاف الظهير البرازيلي: "إنها لحظة جميلة يصعب وصفها، عندما تكون كابتن الفريق الذي يرفع كأس دوري أبطال أوروبا"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل، وتشير تقارير إلى أن إدارة النادي لا ترغب في تجديد عقده، نظرا لتقدمه في السن (34 عاما)، واعتماد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على فيرلاند ميندي بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.