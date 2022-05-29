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علاج للالتهابات ومقوي للمناعة.. أبرز فوائد منقوع لبان الدكر عند تناولها لمدة 7أيام

الأحد 29 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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واثبتت الدراسات الحديثة بأن في حالة تناول منقوع لبان الدكر لمدة ٧ ايام، يساعد في علاج الالتهابات ويقوي العظام، بل ويعمل على تقوية المناعة والحماية من الاصابة بالأمراض المعدية، وذلك وفقا لموقع «هيلث لاين الطبي».

ونظرا لخصائص اللبان الدكر المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة فإن الاستهلاك المنتظم لمنقوع لبان الذكر على معدة فارغة قد يكون له الفوائد العديد من الفوائد للبشرة مثل تقليل الالتهاب، والقضاء على التجاعيد والبقع والعيوب المرتبطة بالشيخوخة، وتعزيز مرونة الجلد، يسرع التئام الجروح التي تتطلب وقتاً طويلاً للشفاء.

واشارت التقرير بأن منقوع لبان الدكر يساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي، ويحمي من الاصابة بالإمساك

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