هو الأقوى بالشرق الأوسط.. جيش عربي يتفوق على الجيش التركي والإسرائيلي

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تصدر جيش عربي قائمة أقوى الجيوش في الشرق الأوسط من حيث القوة العسكرية، وذلك حسب تقارير إحصائية وتحليلية لموقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في الشؤون العسكرية، نشرها اليوم السبت.
– جيش عربي هو الأقوى بالشرق الأوسط
وفقاً لتصنيف “غلوبال فاير باور” لأقوى جيوش العالم للعام 2022، تقدمت مصر على تركيا وإسرائيل، حيث حلت في المرتبة 12، وتركيا في المرتبة 13، فيما جاءت إيران بالمرتبة 14، وجاءت إسرائيل في المرتبة الـ18.
ونالت السعودية المرتبة 20 في هذا التصنيف للقوة النارية لجيوش دول العالم، متجاوزة دولا متقدمة مثل كندا وبولندا والسويد وجنوب إفريقيا.
ووضع هذا التصنيف الجزائر في المرتبة 31، فيما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات بالمرتبة 36، وأتت سوريا في المرتبة 47، والمغرب في المرتبة 55، والكويت في المرتبة 71، تلتها ليبيا في المرتبة 72، فالسودان بالمرتبة 73، ثم تونس في المرتبة 74، والأردن في المرتبة 75.
وحلت قطر في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم في المرتبة 77، وبعدها سلطنة عمان في المرتبة 78، فيما وضعت اليمن في المرتبة 80، وجاء لبنان في المرتبة 114.
والجدير ذكره أن هذا التصنيف العالمي لأقوى الجيوش، يوضع بالاعتماد على أكثر من 50 عاملاً لتحديد مكانة القوة العسكرية لأي دولة، مع الأخذ في الاعتبار القوة العسكرية والمالية والقدرات اللوجستية والعامل الجغرافي، في حين لا تحسب القوة النووية في هذا التصنيف الذي يعتمد على قياس القوة العسكرية التقليدية فقط.