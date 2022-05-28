”ألوية العمالقة“ تتسلم حماية حماية القطاع النفطي ”هنت“ بشبوه

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تسلمت ألوية العمالقة، السبت، مهمة حماية القطاع النفطي "هنت" بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة (شرقي اليمن).
ويأتي تسليم حماية قطاع "هنت" النفطي لأحد ألوية العمالقة، بعد أيام من قرار لمحافظ شبوة ابن الوزير العولقي، بتسليم الحماية للقوات المشتركة بقيادة العميد فؤاد النسي.
وقوبل قرار المحافظ العولقي بالرفض من قبل قبيلة "آل حارث" بمديرية عسيلان، وتدخل وجهاء ومشائخ ووسطاء محليين، لمحاولة إيجاد حل وسطي بين المحافظ وأبناء القبلية.
وبعد تدخل الوساطة اتفق الطرفان على تسليم قطاع هنت إلى أحد ألوية العمالقة، كحل وسطي مقبول من الجميع، بحسب مصادر مطلعة.
يذكر أن منتسبي اللواء المكلف بالحماية، مزيج من أبناء محافظتي شبوة ولحج، ومن ابناء المحافظات الشمالية.