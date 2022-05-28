من إسطنبول.. وزير الخارجية الإماراتي يكشف تفاصيل لقائه مع أردوغان

السبت 28 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، في إسطنبول، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان.

أردوغان يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

جرى خلال اللقاء، بحسب بيان رسمي إماراتي، بحث العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة التي تخدم مصالحهما المتبادلة.

كما ناقش الجانبان الأوضاع في المنطقة وأهمية تعزيز الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام والأمن والاستقرار بها، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها تطورات الأزمة في أوكرانيا.

وقال الشيخ عبد الله بن زايد خلال اللقاء: “نؤكد حرص الإمارات على تعزيز آفاق التعاون الثنائي مع تركيا والعمل معاً من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والمضي قدماً في مسارات التنمية من أجل تلبية تطلعات الشعوب في التقدم والازدهار”.

وشهدت العلاقات الإماراتية التركية تطوراً متنامياً خلال المرحلة الماضية؛ وذلك في أعقاب زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا بنهاية عام 2021، وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في شباط/فبراير عام 2022.