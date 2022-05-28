قائد ألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي يستدعي قيادات الألوية والأحزمة الأمنية ويعقد إجتماعاً استثنائيًا - تفاصيل

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التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي قائد ألوية العمالقة العميد عبد الرحمن أبو زرعة المحرمي اليوم السبت بقادة ألوية العمالقة والأحزمة الأمنية في محافظات عدن – لحج – أبين.
وفي اللقاء، الذي ناقش العديد من القضايا العسكرية والأمنية، أكد العميد المحرمي، أن التأهيل والتدريب وفتح المعاهد والكليات العسكرية سينال الأهمية الكبرى في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي قام بتشكيل لجنة لإصلاح أوضاع القوات العسكرية والأمنية وتوحيد العمل الأمني والعسكري، وسيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.
وفي ختام اللقاء تقدم قادة الوحدات العسكرية والأمنية بالشكر لنائب رئيس المجلس الرئاسي قائد ألوية العمالقة، ولقيادة المجلس الرئاسي، على الاطلاع على أوضاع القوات العسكرية والأمنية والاهتمام بحل القضايا والصعوبات التي تواجهها