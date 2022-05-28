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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت في عدن وصنعاء

السبت 28 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم السبت بعدن 

    

 شراء الدولار 996

 

بيع الدولار 999

 

شراء السعودي 263

 

بيع السعودي 265

   

*الاسعار في صنعاء 

 

 شراء الدولار 557

 

بيع الدولار 560

 

شراء السعودي 148.20

 

بيع السعودي 148.50

   
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