قائد ألوية العمالقة أبو زرعة المحرمي يستدعي قيادات الألوية والأحزمة الأمنية ويعقد إجتماعاً استثنائيًا - تفاصيل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم السبت في عدن وصنعاء فيما ”غروندبرغ“ يختتم الجولة الأولى من مفاوضات عمّان.. رئيس الوفد الحكومي يؤكد استمرار المحادثات لفتح معابر تعز أحدهم طفل.. مقتل مدنيَين اثنين بانفجار لغم زرعه الحوثيون غربي اليمن الوزير ”بحيبح“ يبحث مع الصحة العالمية امكانية تقديم مزيد من الدعم لليمن أصبحت تريند بساعات.. فتاة يمنية ظهرت بإعلان ”ليفربول“ تخطف الأنظار الحكومة اليمنية تبحث مع البنك الدولي دعم برامج زيادة الانتاج الزراعي والحيواني مجلس القيادة الرئاسي يطلع على جديد الوديعة السعودية والإمارات ووزير الدفاع يضع مجلس الرئاسة أمام مستجدات الوضع العسكري وخرقات المليشيات الحوثية.. تفاصيل ظاهرة فلكية حدثت فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم قيادي حوثي سابق يكشف تلقيه تحذيراً بالقتل ويحمل طرفا واحدا كامل المسئولية على حياته
أسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم السبت بعدن
شراء الدولار 996
بيع الدولار 999
شراء السعودي 263
بيع السعودي 265
*الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 557
بيع الدولار 560
شراء السعودي 148.20
بيع السعودي 148.50