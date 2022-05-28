أحدهم طفل.. مقتل مدنيَين اثنين بانفجار لغم زرعه الحوثيون غربي اليمن

السبت 28 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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قتل مدنيان أحدهما طفل، اليوم السبت 28 مايو/أيار، اانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وأفاد المرصد اليمني للألغام، في بيان مقتضب بـ”مقتل مدنيين اثنين، (عبداللطيف علي محمود معافا 16 سنة – وأحمد محمد معافا 30 عاما) نتيجة انفجار لغم للحوثيين بدراجة نارية كانا على متنها أثناء مرورها في طريق فرعي بقرية الشعبة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة”.

وتتهم تقارير يمنية حكومية الحوثيين بزراعة نحو مليوني لغم منذ بدء الحرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.

ويحظر القانون اليمني و”اتفاقية حظر الألغام” لعام 1997 استخدام الألغام المضادة للأفراد؛ استُخدمت الألغام المضادة للمركبات عشوائيا في انتهاك لقوانين الحرب، ما شكل خطرا على المدنيين بعد فترة طويلة من توقف القتال.