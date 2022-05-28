الوزير ”بحيبح“ يبحث مع الصحة العالمية امكانية تقديم مزيد من الدعم لليمن

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بحث وزير الصحة العامة والسكان قاسم بحيبح، مع مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم، السبت، بمدينة جنيف، التعاون الصحي بين اليمن والمنظمة وامكانية زيارته الى اليمن في اقرب فرصة ممكنه للاطلاع عن قرب على الوضع الصحي.
وحسب وكالة سبأ الرسمية، تطرق اللقاء لبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك و العاجل وطرق معالجتها مثل شلل الاطفال باليمن والذي عاود ظهوره مجددا بعد اعلان اليمن خاليه من شلل الأطفال عام 2009م نتيجة منع ميليشيات الحوثي عملية التطعيم ضد الفيروس.
كما تم مناقشة تفشي الحميات كالملاريا والامراض المنقولة بالبعوض والامراض المزمنة والحاجة لدعمها وتناول اللقاء طلب اليمن من المنظمة المساعدة في تشجيع وحث شركات الادوية العالمية لاعادة تصدير ادويتها لليمن.