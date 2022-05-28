مجلس القيادة الرئاسي يطلع على جديد الوديعة السعودية والإمارات ووزير الدفاع يضع مجلس الرئاسة أمام مستجدات الوضع العسكري وخرقات المليشيات الحوثية.. تفاصيل

السبت 28 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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وزير الدفاع يضع مجلس القيادة الرئاسي أمام مستجدات الوضع العسكري وخرقات المليشيات الحوثية.. تفاصيل اطلع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي ونوابه في مجلس القيادة الرئاسي اليوم السبت، على تقارير بشأن الوضع العسكري والاقتصادي،

اضافة الى مستجدات المفاوضات الجارية لإنهاء حصار المليشيات الحوثية عن مدينة تعز، والمحافظات الاخرى.

وعقد الاجتماع بحضور نواب رئيس مجلس القيادة، عيدروس الزُبيدي، وعبدالله العليمي، وعبدالرحمن المحرمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي، النواب طارق صالح، وسلطان العرادة، وعثمان مجلي.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير من وزير الدفاع، الفريق محمد المقدشي، حول خروقات المليشيا الحوثية للهدنة الاممية على مختلف الجبهات، ما ادى الى سقوط شهداء وجرحى في صفوف الجيش والمقاومة الشعبية، فضلا عن استمرار المليشيا بدفع المزيد من مسلحيها المغرر بهم الى مناطق التماس المختلفة.

واكد مجلس القيادة في هذا السياق، التزام ضبط النفس لما يخدم استمرار الهدنة الاممية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فرضتها المليشيات الحوثية على أبناء الشعب اليمني. وفي سياق اخر استمع المجلس، إلى إحاطة من نائب رئيس مجلس القيادة، عثمان مجلي، حول جهود الفريق الاقتصادي الحكومي المتواجد في المملكة العربية السعودية، بمشاركة قيادة البنك المركزي اليمني، من اجل استيفاء المتطلبات اللازمة لاستيعاب التعهدات المالية المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

كما استمع المجلس، إلى إحاطة من عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي، بشأن مستجدات المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان، حول فتح معابر تعز، وغيرها من المدن الاخرى، حيث تتعنت المليشيا الحوثية في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة. حضر الاجتماع، اللواء الركن أحمد العقيلي، مدير مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللواء الركن أحمد اليافعي، رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ومساعد وزير الدفاع، اللواء الركن صالح محمد حسن.