ظاهرة فلكية حدثت فوق الكعبة المشرفة ظهر اليوم قيادي حوثي سابق يكشف تلقيه تحذيراً بالقتل ويحمل طرفا واحدا كامل المسئولية على حياته هل شعرت بطول شهر شوال؟! اليك الأسباب وحقيقة أن العرب كانت تتشائم منه ولماذا؟ توقيت النهائي الكبير بين ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة الأمم المتحدة تعترف بتلغيم مليشيا الحوثي للمنشآت المدنية الألغام.. خطر يتربص بأحلام الأطفال في اليمن 156 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال يومين بيان أميركي هولندي حول ناقلة النفط صافر في البحر الأحمر اغتيال زعيم ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ في حضرموت حملة ملاحقات في صنعاء لإجبار لاجئين أفارقة على التجنيد
في ظاهرة فلكية، شهدت سماء مكة المكرمة، ظهر اليوم السبت، أول تعامد للشمس هذا العام على الكعبة المشرفة وقت الظهيرة بالمسجد الحرام.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهره - وفقا لوكالة الانباء السعودية (واس) - "عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبا وسيختفي ظل الكعبة تماما ًوظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا"، مشيرا إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.
وأضاف أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، لافتا إلى أنه وأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.
وأوضح أن تعامد الشمس حدث عند الساعة 12:18 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية (9:18 بتوقيت جرينتش).
ولفت أن ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من "الخشب" منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض، مشيرا إلى أنه عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لجميع القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وأفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.