توقيت النهائي الكبير بين ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة

السبت 28 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نشر الحساب الرسمي لريال مدريد صورة لملعب مباراة نهائي دوري أبطال اوروبا حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو القمة المنتظرة بين ليفربول المحترف فى صفوفه النجم المصرى محمد صلاح وريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها اليوم السبت فى باريس.

ويلتقى ليفربول ضد الريال وجها لوجه من جديد فى المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب "دى فرانس" فى العاصمة الفرنسية باريس، فى العاشرة مساء السبت بتوقيت مكة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويخطط ليفربول لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع فى تاريخه، بينما يأمل الملكي تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

ونجح ريال مدريد فى تخطى مانشستر سيتي من نصف النهائي، بنتيجة 6 - 5 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فبعد أن خسر الملكى ذهابا بنتيجة 4 - 3، عاد فى لقاء الإياب ليحقق ريمونتادا جديدة بالفوز بنتيجة 3 - 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، بينما تأهل ليفربول بعدما فاز ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

*القنوات الناقلة

من المقرر أن تذاع قمة ليفربول ضد الريال على القنوات التالية:

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