الأمم المتحدة تعترف بتلغيم مليشيا الحوثي للمنشآت المدنية الألغام.. خطر يتربص بأحلام الأطفال في اليمن 156 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال يومين بيان أميركي هولندي حول ناقلة النفط صافر في البحر الأحمر اغتيال زعيم ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ في حضرموت حملة ملاحقات في صنعاء لإجبار لاجئين أفارقة على التجنيد طائرة درون المسيرة تقصف منشأة بارشين العسكرية الإيرانية مسؤولون في أمريكا يكشف عن صفقة أنظمة صواريخ متقدمة من واشنطن إلى أوكرانيا على رأسهم الرئيس بايدن... الصين وروسيا وأمريكا في زيارات مرتقبة لـ السعودية الشهر القادم .. فما تفاصيلها ليفربول وريال مدريد: محمد صلاح يسعى للثأر في نهائي دوري أبطال أوروبا
اعترفت الأمم المتحدة، ضمنيا، بقيام مليشيا الحوثي بتلغيم المنشآت المدنية وهي جريمة حرب معروفة الفاعل، يعاقب عليها القانون الدولي .
وفي التفاصيل قالت بعثة المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة "أونمها"، أن رئيسها مايكل بيري،زار مواقع مختلفة في مدينة الحُديدة قبل يومين كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز تنسيق الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في المحافظة.
وذكرت انه زار البنية التحتية المدنية التي تحتاج إلى إزالة الألغام مثل جامعة الحديدة.
وحث رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، مايكل بيري ميليشيات الحوثي لنزع الألغام من جامعة الحديدة ومنشآت عامة أخرى.
وهذا الاعتراف الاممي يشير الى ان الحوثيين هم من زرع ألغام داخل جامعة وهي مؤسسة مدنية.
وخلال زيارته التقى قادة ميليشيات الحوثي، ودعا إلى المضي قدما في الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام لحماية المدنيين الأبرياء من الآثار المدمرة للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.
يذكر ان مليشيات الحوثي زرعت منذ بداية الحرب اكثر من 2 مليون لغم متنوع في اماكن متعددة ،منها المدارس والجامعات ومنشآت مدنية مختلفة.