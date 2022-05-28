الأمم المتحدة تعترف بتلغيم مليشيا الحوثي للمنشآت المدنية

السبت 28 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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اعترفت الأمم المتحدة، ضمنيا، بقيام مليشيا الحوثي بتلغيم المنشآت المدنية وهي جريمة حرب معروفة الفاعل، يعاقب عليها القانون الدولي .

وفي التفاصيل قالت بعثة المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة "أونمها"، أن رئيسها مايكل بيري،زار مواقع مختلفة في مدينة الحُديدة قبل يومين كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز تنسيق الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام في المحافظة.

وذكرت انه زار البنية التحتية المدنية التي تحتاج إلى إزالة الألغام مثل جامعة الحديدة.

وحث رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة، مايكل بيري ميليشيات الحوثي لنزع الألغام من جامعة الحديدة ومنشآت عامة أخرى.

وهذا الاعتراف الاممي يشير الى ان الحوثيين هم من زرع ألغام داخل جامعة وهي مؤسسة مدنية.

وخلال زيارته التقى قادة ميليشيات الحوثي، ودعا إلى المضي قدما في الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام لحماية المدنيين الأبرياء من الآثار المدمرة للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب.

يذكر ان مليشيات الحوثي زرعت منذ بداية الحرب اكثر من 2 مليون لغم متنوع في اماكن متعددة ،منها المدارس والجامعات ومنشآت مدنية مختلفة.