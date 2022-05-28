الألغام.. خطر يتربص بأحلام الأطفال في اليمن

السبت 28 مايو 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس ـ شينخوا

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مرت ستة أشهر تقريبا منذ أن فقد الطفل رائد الجربحي ، 12 عاما ، ساقه اليمنى في انفجار لغم أرضي ، شُفيت منه بسرعة ، لكن الألم والمعاناة كانا بعيدان عن البلى. إيقاف.

ونقل وكالة شينخوا الصينية عن الطفل في قريته بني فايد ، على مشارف مدينة ميدي الساحلية المحاصرة ، “لقد فقدت ساقي في انفجار لغم أرضي بينما كنت أرعى الأغنام” في ديسمبر.

وقال “أصبحت حياتي صعبة للغاية منذ ذلك الحين … مع وجود زوج من العكازين فقط ، تضيق الحياة. لم يعد بإمكاني التنقل بين الكوخ وحظيرة الغنم”.

وأضاف: “أريد ساقًا اصطناعية حتى أتمكن من العودة إلى المدرسة واللعب مع أصدقائي وقطيع الأغنام”.

قال شقيقه الأكبر علي ، إنه يتمنى مستقبلًا أفضل لرائد ، لكن لا يوجد حل فوري متاح ، حيث لا توجد مرافق طبية في المدينة المحاصرة تصنع أطرافًا صناعية.

تم إرسال رائد من قبل الحكومة اليمنية إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج بعد الانفجار ، حيث مكث في المستشفى لمدة شهرين تقريبًا.

قال حسن مصبح ، وهو شيخ قبلي في القرية ، إن بقايا الألغام الأرضية التي زُرعت خلال الحرب الأهلية اليمنية المزمنة تسببت في خسائر بشرية فادحة.

وقال إن “الألغام الأرضية المزروعة تحت رمال المزارع والمراعي والطرق تسببت في كارثة إنسانية ورعب كبير بين السكان هنا. ويتزايد عدد الضحايا يوما بعد يوم …”.

وأوضح مصبح أن هذا الأمر ضاعف من حقيقة أن “الحرب دمرت المستشفيات في المنطقة وتركت النظام الصحي خارج الجاهزية”.

وأضاف “معظم الضحايا من الأطفال والمزارعين .. كما دمرت عشرات المركبات الزراعية وقتل العديد من الأغنام والجمال والأبقار”.

في غضون ذلك ، تواصل الحكومة اليمنية تحديد مواقع الألغام الأرضية المتبقية وإزالتها في ميدي ومناطق أخرى.

يقول خبراء إزالة الألغام في اليمن إنه تم زرع أكثر من مليون لغم أرضي منذ اندلاع الحرب الأهلية في أواخر عام 2014 ، عندما سيطرت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على عدة محافظات شمالية وأجبرت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على الخروج من العاصمة. صنعاء.

معظم هذه الألغام كانت مصنوعة منزليًا من البلاستيك على شكل صخور صغيرة وعلب طعام وزجاجات مياه.

وقال كابول العبسي من مؤسسة قار للإعلام والتنمية وهي منظمة غير حكومية إن الألغام الأرضية تسببت في كارثة كبرى في البلاد وتهدد حياة الملايين.

في الآونة الأخيرة ، انتهزت الحكومة اليمنية ومنظمات إنسانية ونشطاء محليون فرصة الهدنة التي استمرت شهرين لإطلاق حملة إعلامية لحث جماعة الحوثي على تقديم خرائط الألغام الأرضية لأعمال الإزالة.

وصرح العبسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن “عملية إزالة الألغام قد تستغرق سنوات عديدة” إذا رفضوا تقديم الخرائط.

وقالت هدى الصراري ، المدافعة عن حملة إزالة الألغام ، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن “الحملة تحاول أيضا منع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين لأن معظم الضحايا من الأطفال والنساء ، كما تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي إلى هذه الكارثة. ”

وفقًا لآخر الإحصائيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمشروع السعودي لإزالة الألغام الأرضية (مسام) في اليمن ، أزال المشروع حتى الآن 339،431 لغماً أرضياً من جميع أنحاء اليمن منذ منتصف عام 2018. ■