156 خرقاً حوثياً للهدنة الأممية خلال يومين

السبت 28 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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صعّدت ميليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية خلال الـ48 ساعة الماضية في مختلف الجبهات، بالتزامن مع تحركات أممية ودولية لتجديد الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في مطلع ابريل الماضي لمدة شهرين.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان مساء الجمعة، برصد ارتكاب الميليشيا الحوثية 156 خرقاً للهدنة يومي الأربعاء والخميس (25- 26 مايو).

كما أوضح، أن الخروقات توزعت على 64 خرقاً في جبهات محور تعز، و30 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و26 خرقاً غرب حجة، و16 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و15 خرقاً في محور البرح غرب تعز، و4 خروقات في محور الضالع، وخرق واحد في جبهة الملاحيظ بمحور صعدة.

وذكر البيان أن قوات الجيش تصدت في الجبهة الشمالية الشرقية بمدينة تعز لعملية هجومية حاولت خلالها الميليشيا السيطرة على مواقع عسكرية بعصيفرة.

كما أحبطت محاولات تسلل باتجاه مواقع عسكرية جنوب مأرب وفي جبهة حرض غرب حجّة.

في الأثناء، استمرّت الميليشيا في إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقناصة.

وأصيب أحد أفراد القوات المشتركة في محور البرح نتيجة عملية قنص مباشرة، إضافة إلى عمليات استهداف بصواريخ الكاتيوشا وبالطائرات المسيّرة المفخخة، وفق البيان.

إلى ذلك، أشار البيان إلى مواصلة الميليشيا استحداث مواقع وشق طرقات فرعية واستقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي إلى مختلف الجبهات، منها تعزيزات دفعت بها إلى جنوب مأرب وإلى الجبهات الغربية والشرقية وإلى جبهة الصلو بمحور تعز.

ورصدت قوات الجيش تحليقا متواصلا للطيران الاستطلاعي المسيّر في مختلف جبهات القتال.

يشار إلى أنه في 1 أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، لكن الأخيرة أخلّت بكل التزاماتها تجاه الهدنة، بما في ذلك رفع حصارها المفروض على محافظة تعز.