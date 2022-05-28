اغتيال زعيم ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ في حضرموت

السبت 28 مايو 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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اغتال مسلحون مجهولون، مساء الجمعة، قياديا في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في حضرموت شرقي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على زعيم المجلس الانتقالي بحضرموت سالم بارح الصيعري.

وكان الصيعري يترأس مجلس قضاء العبر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وفي السياق أدان المجلس الانتقالي في حضرموت ااغتيال الرئيس السابق للقيادة المحلية للمجلس بمديرية العبر، سالم باراح الصيعري.

وطالب الانتقالي السلطات في وادي حضرموت بإجلاء ملابسات هذا الحادث الآثم، وتقديم الجاني للمحاكمة، مهما كانت صلة قرابة الجاني بالمجني عليه .