وزير روسي: سنبحث مع مصر والسعودية مسألة التحول إلى الروبل في التجارة

الجمعة 27 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفاد وزير الزراعة الروسي، دميتري باتروشيف، بعزمه مناقشة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إمكانية التحول إلى الروبل في التسويات التجارية المرتبطة بمناقصات.

كذلك أشار وزير الزراعة الروسي إلى أنه سيناقش مع هذه الدول آلية التسويات التجارية لاستبعاد البنوك الأوروبية منها.

وردا على سؤال حول إمكانية اعتماد الروبل في التعاملات التجارية مع هذه الدول، قال وزير الزراعة الروسي: "في الواقع، هذا الموضوع نوقش لفترة طويلة. لقد تحدثت مع المصريين والسعوديين، وطرحنا كل هذه المسائل. الأسبوع المقبل، من المخطط أن أجري محادثة مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية، وسنناقش هذا الموضوع أيضا. لكن حتى الآن للأسف هذه القضية لم تحل. لكننا سنعمل في هذا الاتجاه".

وأشار أحد المشاركين في المنتدى إلى أن المصدرين الروس قد بدأوا في المشاركة في المناقصات في هذه الدول، بما في ذلك مصر، بشكل مباشر متجاوزين التجار الدوليين، لكن أحد شروط المناقصات هو الضمان المصرفي.

وفي السابق، كانت الشركات الروسية المشاركة في المناقصات توفر الضمانات المصرفية من البنوك الروسية مع مشاركة بنوك أوروبية في العملية، لكن الأمر بات الآن مستحيلا في ظل العقوبات الغربية.

وفي هذا الصدد طلب من الوزير الروسي مناقشة هذه المسألة مع حكومات مصر والسعودية وتركيا، وإيجاد طريقة لقبول الضمانات التي تقدمها المصارف الروسية بدون مشاركة البنوك الأوروبية.