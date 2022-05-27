أمريكا تخطط لإرسال سلاح جديد لأوكرانيا يستفز روسيا بشدة

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حذرت وسائل الإعلام الرسمية في روسيا، اليوم، من أن أمريكا ستتجاوز الخط الأحمر إذا أرسلت السلاح الجديد الذي تنوي بيعه إلى أوكرانيا، قائلة: إن ذلك قد يثير استفزاز موسكو وبالتالي رد فعل قاسيًا للغاية.
وتتحدث وسائل الإعلام عن سلاح المدفعية الصاروخية بعيدة المدى MLRS التي تنوي واشنطن بيعها إلى كييف مع شحنة أخرى من الأسلحة في أقرب وقت في الأسبوع المقبل، بحسب موقع CNN الأمريكي.
وكانت أوكرانيا طلبت ذلك السلاح تحديدًا لمواجهة أنظمة روسية مماثلة تُستخدم في معركة دونباس التي أُجبرت فيها القوات الأوكرانية على الانسحاب من عدة مناطق رئيسية هذا الأسبوع.
وقال المحللون الروس: إذا فعل الأمريكيون ذلك، فسوف يتجاوزون الخط الأحمر، وستشهد محاولة لاستفزاز رد قاس للغاية من روسيا.
نغمة مختلفة في التقارير الأوكرانية:
وتحدثت عدة تقارير في أوكرانيا بنغمة مختلفة، حيث قالت عدة مصادر دبلوماسية مختلفة: إن كييف تود استخدام الأسلحة الأمريكية الجديدة لمهاجمة روسيا نفسها، بدلًا من القوات الروسية داخل أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تكون تلك الأسلحة هي M270 MLRS أو M142 HIMARS، وكلاهما لهما مدى واسع يبلغ نحو 300 ميل، وكانت أرسلت أمريكا بالفعل مدفعية بعيدة المدى تُسمى M777 لكن أقصى مدى لها يبلغ حوالي 25 ميلًا عند إطلاقها بقذائف عالية الدقة.
نتائج الصراع بين روسيا وأوكرانيا:
وهناك مخاوف من الأسلحة الجديدة تُصعد من وتيرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث تود موسكو السيطرة على منطقة دونباس وهي جزء من مخطط فلاديمير بوتين من الإطاحة بالحكومة.
واضطرت أوكرانيا إلى سلسلة من التراجعات في الأيام الأخيرة، وتفيد التقارير أنها تكبدت خسائر فادحة مع زحف روسيا للأمام، ويتوقع البعض أن تفوز موسكو على كييف إلى درجة إجبارها على الدخول في اتفاق سلام لصالح موسكو.