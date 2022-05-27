عاجل..مصدر في الوفد الحكومي المفاوض يكشف لمأرب برس حقيقة القبول بفتح طريق رئيسي ومنفذ فرعي بتعز

الجمعة 27 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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نفى مصدر في الوفد الحكومي المفاوض لفتح منافذ تعز مساء اليوم صحة التسريبات التي تتحدث عن القبول بفتح طريق رئيسي ومنفذ فرعي.

وأكد المصدر في تصريح خاص لـ مأرب برس عدم التوصل إلى أي اتفاق حتى لحظة كتابة هذا الخبر وان كل ما يتم تسريبه مجرد مقترحات تطرح من قبل وفد الميليشيا ورعاة المفاوضات.

مشيرا الى أن المفاوضات لا تزال جارية وأن وفد الحكومة الشرعية مصر على فتح كافة المنافذ الرئيسية التي كانت مفتوحة قبل انقلاب ميليشيا الحوثي وحصارها لتعز.