على رأسهم الرئيس بايدن... الصين وروسيا وأمريكا في زيارات مرتقبة لـ السعودية الشهر القادم .. فما تفاصيلها ليفربول وريال مدريد: محمد صلاح يسعى للثأر في نهائي دوري أبطال أوروبا وزير روسي: سنبحث مع مصر والسعودية مسألة التحول إلى الروبل في التجارة أمريكا تخطط لإرسال سلاح جديد لأوكرانيا يستفز روسيا بشدة عاجل..مصدر في الوفد الحكومي المفاوض يكشف لمأرب برس حقيقة القبول بفتح طريق رئيسي ومنفذ فرعي بتعز وفاة ثلاث فتيات شقيقات غرقاً في بركة مياه مكشوفة وسط اليمن مع تدهور صحته.. تقرير يكشف عزم الرئيس الروسي على تسليم السلطة لابنته مفاوضات أمريكية إيرانية حول أفغانستان وطالبان قبل 4 أعوام .. تفاصيل وثيقة مسربة صادمة صحيفة سعودية تكشف كواليس مشاورات الأردن فيما بين فرقاء اليمن.. تعنُّت حوثي أمام مقترحات الشرعية الأمم المتحدة تدعو الحوثيين لنزع الألغام من جامعة الحديدة
نفى مصدر في الوفد الحكومي المفاوض لفتح منافذ تعز مساء اليوم صحة التسريبات التي تتحدث عن القبول بفتح طريق رئيسي ومنفذ فرعي.
وأكد المصدر في تصريح خاص لـ مأرب برس عدم التوصل إلى أي اتفاق حتى لحظة كتابة هذا الخبر وان كل ما يتم تسريبه مجرد مقترحات تطرح من قبل وفد الميليشيا ورعاة المفاوضات.
مشيرا الى أن المفاوضات لا تزال جارية وأن وفد الحكومة الشرعية مصر على فتح كافة المنافذ الرئيسية التي كانت مفتوحة قبل انقلاب ميليشيا الحوثي وحصارها لتعز.