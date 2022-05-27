وفاة ثلاث فتيات شقيقات غرقاً في بركة مياه مكشوفة وسط اليمن مع تدهور صحته.. تقرير يكشف عزم الرئيس الروسي على تسليم السلطة لابنته مفاوضات أمريكية إيرانية حول أفغانستان وطالبان قبل 4 أعوام .. تفاصيل وثيقة مسربة صادمة صحيفة سعودية تكشف كواليس مشاورات الأردن فيما بين فرقاء اليمن.. تعنُّت حوثي أمام مقترحات الشرعية الأمم المتحدة تدعو الحوثيين لنزع الألغام من جامعة الحديدة الحوثي يُسمم عقول أجيال اليمن.. تقرير يرصد إنتهاكات المليشيات بحق التعليم والمناهج الدراسية المركز الأمريكي للعدالة يتهم الحوثيين بالإخلال بالهدنة الإنسانية رئاسة الأركان: جاهزون للمعركة الحاسمة وتخليص اليمن من الحوثيين بشرى سارة لليمنيين.. الهند تستثني اليمن من قرار حظر تصدير القمح فيما الحوثيون يصرون على فتح طرق فرعية فقط والوفد الحكومي يهدد بالانسحاب من المفاوضات.. أبناء تعز يصلون الجمعة في منافذ المدينة الأربعة المغلقة من قبل المليشيا ويطالبون برفع الحصار وفتح الطرق الرئيسية
وقالت مصادر محلية، إن “ثلاث فتيات لقين حتفهن غرقاً في بركة مياه مكشوفة، بقرية النجود بعزلة بني مبارز بمديرية القفر بمحافظة إب (وسط البلاد)”.
وأوضحت المصادر، أن “الفتيات الثلاث بنات المواطن ردمان حسين الكوال تتراوح أعمارهن (13، 8، 6 أعوام)”.
وحسب رواية السكان، فإن شقيق الفتيات المتوفيات سبق وأن سقط بنفس البركة، وتوفي غرقاً فيها قبل نحو عامين، (دون مزيد من التفاصيل).
وهذه ليست الحادثة الأولى في اليمن، إذ سبق أن تعرض الكثير من الأطفال والنساء لحوادث غرق مماثلة خلال الأعوام الأخيرة في ظل ترك السدود والبرك المائية مفتوحة دون عمل أي إجراء للسلامة.