وفاة ثلاث فتيات شقيقات غرقاً في بركة مياه مكشوفة وسط اليمن

الجمعة 27 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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توفيت ثلاث فتيات شقيقات، الجمعة 27 مايو/أيار، غرقاً في بركة مياه مكشوفة وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن “ثلاث فتيات لقين حتفهن غرقاً في بركة مياه مكشوفة، بقرية النجود بعزلة بني مبارز بمديرية القفر بمحافظة إب (وسط البلاد)”.

وأوضحت المصادر، أن “الفتيات الثلاث بنات المواطن ردمان حسين الكوال تتراوح أعمارهن (13، 8، 6 أعوام)”.

وحسب رواية السكان، فإن شقيق الفتيات المتوفيات سبق وأن سقط بنفس البركة، وتوفي غرقاً فيها قبل نحو عامين، (دون مزيد من التفاصيل).

وهذه ليست الحادثة الأولى في اليمن، إذ سبق أن تعرض الكثير من الأطفال والنساء لحوادث غرق مماثلة خلال الأعوام الأخيرة في ظل ترك السدود والبرك المائية مفتوحة دون عمل أي إجراء للسلامة.