رئاسة الأركان: جاهزون للمعركة الحاسمة وتخليص اليمن من الحوثيين

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أكد رئيس هيئة الأركان، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن المؤسسة العسكرية أصبحت أشد قوة وتماسكا، وجاهزيتها عالية، للمعركة الحاسمة، وتخليص اليمن من جماعة الحوثي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بن عزيز، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من دورة تأهيل القادة، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وقال الفريق بن عزيز، إن المرحلة الراهنة هي مرحلة رص الصفوف والالتحام، مشيراً إلى توحد الجميع، تحت مظلة مجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس العليمي.
وخلال الحفل هنأ الجميع بمناسبة الذكرى 32 لذكرى العيد الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو، مؤكدا أن الوحدة اليمنية الخالدة مثّلت نموذجا فريدا بالمنطقة يجب التمسك بها.