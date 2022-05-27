بشرى سارة لليمنيين.. الهند تستثني اليمن من قرار حظر تصدير القمح

الجمعة 27 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، الجمعة 27 مايو/أيار، تأكيدها أن الهند استثنت، اليمن من قرارها بوقف بيع القمح وتصديره خارج البلاد.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، في تغريدة على "تويتر": "أتقدم بشكرنا العميق للحكومة الهندية على التزامها بتقديم المساعدة للشعب اليمني، وقرارها بالسماح بتصدير القمح الى اليمن".

وأضاف: "ستظل هذه المواقف في هذا الظرف الصعب محل تقدير الحكومة والشعب اليمني".

وكانت الحكومة اليمنية تقدمت، الأسبوع الماضي، بطلب من دولة الهند استثناء البلد العربي الغارق بالنزاع من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخراً لتفادي كارثة دخولها في كارثة المجاعة، بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية.

وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن وزير الخارجية أحمد بن مبارك سلم وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران في نيويورك، رسالة خطية من رئيس الوزراء معين عبد الملك، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على البلد.

وأضافت أن الرسالة تقدمت بطلب للهند باستثناء اليمن من إجراءات حظر التصدير على الحبوب التي أعلنتها مؤخراً، على أن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للمساعدة على إبعاد شبح المجاعة ويكفل تعزيز أمنها الغذائي.