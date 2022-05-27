مؤسسات أوروبية تنتقد قرارات قيس سعيد وتدعو لعودة سريعة للنظام الدستوري بتونس حزب الله يرد على تصريحات وزارة الخارجية السعودية حول مستجدات لبنان اسعار الصرف توثق سقوطا جديدا للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي اشتعال أسعار النفط بشكل غير مسبوق الدوحة تعلن عن جسر جوي بين الخليج وقطر لنقل مشجعي كأس العالم حادثة قتل فتاة تهز الرياض والشرطة تكشف بعض التفاصيل ومصير الجناة النائب العام السابق للجمهورية يخرج بموقف وطني تعليقا على قرار تعيين قاضي جديد مقرب من الانتقالي بدلا عنه.. ماذا قال؟ الوفد الحكومي في مفاوضات فك الحصار عن تعز يهدد بالانسحاب.. مأرب برس ينشر نص التصريح جامل ل مأرب برس : وفد الميليشيا الحوثية يتهرب من تنفيذ ما عليه من بنود الهدنة الإنسانية وفتح المنافذ والطرقات خلال ترؤسه إجتماعا للجنة الأمنية العليا..وزير الدفاع يشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش والبدء بهذه الخطوات
في رد محبط بعد هزيمتهم في الانتخابات الأخيرة، اعتبرت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني، أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قام بتحريض اللبنانيين بعضهم على البعض، من خلال تصريحاته، بخصوص الأوضاع الداخلية في لبنان.
وقال الوزير السعودي، خلال مشاركته في مؤتمر دافوس، إن "التغيير وموضوع حزب الله بيد اللبنانيين أنفسهم (...) وعليهم أن يقوموا بإصلاحات لاستعادة حكم الدولة في لبنان".
ورأت "قناة المنار" أن تصريحات بن فرحان، بمثابة كلام واضح الدلالة حول التدخل بشؤون لبنان الداخلية من جهة، وتحريض اللبنانيين بعضهم على البعض الآخر من جهة ثانية.
واعتبرت القناة في تقرير، أن السعودية تريد لبعض الفئات اللبنانية أن تتصدى بشكل واضح ومباشر لفئة لبنانية أخرى (حزب الله)، حصلت عبر الانتخابات على كتلة نيابية وازنة، من أكبر الكتل في المجلس النيابي.
وأشار التقرير إلى أن حركة أمل حليفة "حزب الله"، حصلت على ما يقارب ربع عدد نواب البرلمان، كما أن حزب الله مع حلفائه يشكلون تقريبا نصف البرلمان بما يزيد عن الستين نائبا، معتبرة أن السعودية تريد بث الفتنة بين اللبنانيين بشكل قد يؤدي إلى تصادم داخلي ربما وهذا ينفي حسن النوايا السعودية لدعم ومساعدة لبنان".
وبحسب التقرير فإن تصريح وزير الخارجية السعودي، حول ضرورة تنفيذ الإصلاحات بسرعة لتجنب الانهيار في لبنان، لا يحتاج إلى كثير من التحليل والرد لمعرفة أنه يأتي في إطار الضغط السياسي والاستفادة من الأزمات المفتعلة في لبنان لمحاولة تحقيق مكاسب سياسية للرياض قد تساعدها على رفع أسهمها وتخفيف خسائرها في المنطقة خلال السنوات الماضية.
وأضاف: "بالتالي كل ما حصل ويحصل من استعراضات إعلامية وسياسية واستخدام مختلف الوسائل للتهويل على اللبنانيين هو مجرد وسائل بيد من يدير هذه الحملات بهدف رفع أسهمه وليس تحقيق مصلحة لبنان وشعبه".