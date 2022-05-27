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اسعار الصرف توثق سقوطا جديدا للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي

الجمعة 27 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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سجلت أسعار صرف الدولار والريال السعودي،اليوم الجمعة 27 مايو 2022،  في اليمن ارتفاعاً جديدا أمام الريال اليمني بمحلات الصرافة.

أسعار الصرف في صنعاء :

الريال السعودي :

شراء = 148 ريال يمني

بيع = 149 ريال يمني

الدولار:

شراء = 557 ريال يمني

بيع = 560 ريال يمني

أسعار الصرف في عدن :

الريال السعودي :

شراء = 261 ريال يمني

بيع = 263 ريال يمني

الدولار :

شراء = 990 ريال يمني

بيع = 1000 ريال يمني

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