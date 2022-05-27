اسعار الصرف توثق سقوطا جديدا للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي

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سجلت أسعار صرف الدولار والريال السعودي،اليوم الجمعة 27 مايو 2022، في اليمن ارتفاعاً جديدا أمام الريال اليمني بمحلات الصرافة.
أسعار الصرف في صنعاء :
الريال السعودي :
شراء = 148 ريال يمني
بيع = 149 ريال يمني
الدولار:
شراء = 557 ريال يمني
بيع = 560 ريال يمني
أسعار الصرف في عدن :
الريال السعودي :
شراء = 261 ريال يمني
بيع = 263 ريال يمني
الدولار :
شراء = 990 ريال يمني
بيع = 1000 ريال يمني