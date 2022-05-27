حادثة قتل فتاة تهز الرياض والشرطة تكشف بعض التفاصيل ومصير الجناة

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باشرت شرطة منطقة الرياض التحقيق بحادثة تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف، بعدما قبضت على الفاعلين وأحالتهم إلى النيابة العامة.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض فتاة للاعتداء والتعنيف من قبل ذويها، تلقت الجهات الأمنية بتاريخ 10/ 10/ 1443هـ بلاغاً يؤكد دخولها المستشفى ووفاتها لاحقًا.
وأضاف أن الشرطة تحركت فوراً وقبضت على المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
في حين لاقت هذه الحادثة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للكشف عن الحقيقة ومعاقبة الفاعلين.
من جهتها، نشرت شقيقة الفتاة الراحلة تغريدة عبر تويتر أوضحت فيها أن الراحلة توفيت نتيجة لانخفاض حاد في الضغط تسبب لها توقفاً بالقلب 3 مرات، توفّيت على إثره دماغياً فرقدت بالمستشفى 19 يوما وبعدها رحلت، وفق قولها.
كما طالبت بالدعاء لشقيقتها.
إلى ذلك، انتشر هاشتاغ بمشاركات من نشطاء التواصل الاجتماعي عبر المنصّات طالبوا فيه بالتحقيق في القضية والكشف عن كافة ملابسات سبب الوفاة.