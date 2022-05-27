جامل مرحبا ل مأرب برس : وفد الميليشيا الحوثية يتهرب من تنفيذ ما عليه من بنود الهدنة الإنسانية وفتح المنافذ والطرقات خلال ترؤسه إجتماعا للجنة الأمنية العليا..وزير الدفاع يشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش والبدء بهذه الخطوات تحت شعر العلم مستقبل وطن.... اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الأول لجامعة إقليم سبأ بمحافظة مارب بوتين يتحدث عمّا لم يحدث منذ 40 عاماً.. ورئيس البنك الدولي يطلق تحذيرات مفاجأة عن الضابط الإيراني المُغتال..حضر لمخططات شيطانية! أسعار صرف العملات والذهب في عدن وصنعاء مجلس القيادة يفتح ملف الاوضاع الاقتصادية والخدمية مع رئيس الوزراء.. تفاصيل طفل يمني يفوز ببطولة دولية الخارجية الإثيوبية تبتعث وفدا رفيعا إلى محافظ مأرب وفريق منظمة الهجرة الدولية يحضر المباحثات استمرار فعاليات المؤتمر العلمي الأول لجامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب
قال عضو الفريق الحكومي المفاوض لفتح الطرقات في تعز نبيل جامل أن وفد الميليشيا الحوثية يرواغ في فتح طرقات تعز.
وأشار جامل في تصريح خص به "مأرب برس" من العاصمة الأردنية عمان الى أن وفد الميليشيا الحوثية يتهرب من تنفيذ ما عليه من بنود الهدنة الإنسانية وفتح المنافذ والطرقات كاستحقاق انساني ويستخدمها كوسيلة ابتزاز سياسي. وأضاف نبيل جامل رغم كل التنازلات والهدايا التي قدمت للوفد الحوثي لازال يراوغ بفتح الطرق الرئيسة في تعز.
وينفذ أبناء وقفات احتجاجية ومظاهرات يومية لمطالبة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالضغط على الميليشيا الحوثية والزامها بفتح كل منافذ تعز الرئيسية اسوة بمطار صنعاء وميناء الحديدة.