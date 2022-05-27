جامل مرحبا ل مأرب برس : وفد الميليشيا الحوثية يتهرب من تنفيذ ما عليه من بنود الهدنة الإنسانية وفتح المنافذ والطرقات

الجمعة 27 مايو 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - خاص - عمان

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قال عضو الفريق الحكومي المفاوض لفتح الطرقات في تعز نبيل جامل أن وفد الميليشيا الحوثية يرواغ في فتح طرقات تعز.

وأشار جامل في تصريح خص به "مأرب برس" من العاصمة الأردنية عمان الى أن وفد الميليشيا الحوثية يتهرب من تنفيذ ما عليه من بنود الهدنة الإنسانية وفتح المنافذ والطرقات كاستحقاق انساني ويستخدمها كوسيلة ابتزاز سياسي. وأضاف نبيل جامل رغم كل التنازلات والهدايا التي قدمت للوفد الحوثي لازال يراوغ بفتح الطرق الرئيسة في تعز.

وينفذ أبناء وقفات احتجاجية ومظاهرات يومية لمطالبة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن بالضغط على الميليشيا الحوثية والزامها بفتح كل منافذ تعز الرئيسية اسوة بمطار صنعاء وميناء الحديدة.