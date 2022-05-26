خلال ترؤسه إجتماعا للجنة الأمنية العليا..وزير الدفاع يشدد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والجيش والبدء بهذه الخطوات

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شدد وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، على أهمية البدء بخطوات التنسيق والتعاون وتحقيق الاتصال الفعال ما بين الجيش والأجهزة الأمنية من خلال غرفة عمليات مشتركة، ولما من شأنه بناء القدرات الأمنية وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم لاجتماع اللجنة الأمنية العليا في العاصمة المؤقتة عدن، وعضوية وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان، ووكيل جهاز الأمن القومي اللواء علي المحوري، ورئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع بوزارة الدفاع اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ومدير عام الأمن السياسي محافظة عدن اللواء قائد مساعد.
وفي الاجتماع الذي حضره أركان حرب المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن أحمد البصر اطلعت اللجنة الامنية على الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في المحافظات المحررة وفي مقدمتها محافظة أبين من ضبط العديد من الخلايا الارهابية واحباط المخططات الاجرامية التي تستهدف الأمن والسلم.
ووقف الاجتماع أمام مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وتطوراتها في مختلف محافظات المحررة، واستعرض الاجتماع محضر الاجتماع اللجنة السابق وتمت المصادقة عليه حسب ماذكر المركز الاعلامي للقوات المسلحة.