مفاجأة عن الضابط الإيراني المُغتال..حضر لمخططات شيطانية!

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الخميس، مفاجأة حول الضابط الإيراني حسن صياد خدائي، الذي اغتيل في طهران يوم الأحد الماضي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر قولها، إن الضابط خدائي الذي اغتيل مؤخراً، “قاد جهوداً لتصفية معارضين لطهران في العالم”، مضيفة أن خدائي “جنّد عملاء لتنفيذ عمليات في دول أخرى”.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد مسؤول استخباري مطلع لصحيفة “نيويورك تايمز”، أن إسرائيل أبلغت المسؤولين الأمريكيين بأنها تقف وراء عملية اغتيال الضابط الإيراني حسن صياد خدائي، في حين امتنعت متحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن الضابط صياد خدائي كان قائداً لوحدة سرية مكلفة بعمليات اختطاف وقتل إسرائيليين وأجانب آخرين في العالم، لكن إيران تقول إن هذه الوحدة غير موجودة.