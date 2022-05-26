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أسعار صرف العملات والذهب في عدن وصنعاء

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات
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أسعار الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن اليوم الخميس 

  

 شراء الدولار 988

 

بيع الدولار 995

 

شراء السعودي 261

 

بيع السعودي 265

    

الاسعار في صنعاء 

  

 شراء الدولار 557

 

بيع الدولار 560

 

شراء السعودي 148.20

 

بيع السعودي 148.50

   

 أسعار الذهب في صنعاء

   

 جنيه الذهب 

شراء = 240,000 ريال 

بيع = 244,000 ريال 

 

 جرام عيار 21 

شراء = 30,000 ريال 

بيع = 32,000 ريال 

 

أسعار الذهب في عدن

 

 جنيه الذهب

شراء = 416,000 ريال 

بيع = 420,000 ريال 

 

 جرام عيار 21 

شراء = 52,000 ريال 

بيع = 55,000 ريال 

  
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