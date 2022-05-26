أسعار صرف العملات والذهب في عدن وصنعاء

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أسعار الصرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني في عدن اليوم الخميس
شراء الدولار 988
بيع الدولار 995
شراء السعودي 261
بيع السعودي 265
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 557
بيع الدولار 560
شراء السعودي 148.20
بيع السعودي 148.50
أسعار الذهب في صنعاء
جنيه الذهب
شراء = 240,000 ريال
بيع = 244,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 30,000 ريال
بيع = 32,000 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 416,000 ريال
بيع = 420,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 52,000 ريال
بيع = 55,000 ريال