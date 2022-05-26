طفل يمني يفوز ببطولة دولية

الخميس 26 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حصد الطفل اليمني أنس فاروق علي زبيبة المركز الأول في بطولة الشمال الأوروبي الدولية (international Lomma Cup) في التايكوندو وزن 28 ك، التي أقيمت بالسويد.

وأحرز أنس زبيبة، البالغ من العمر 10 سنوات، ويحمل الجنسيتين اليمنية والسويدية، أول بطولة دولية للاعب يمني، متفوقاً على المشاركين في البطولة من دول شمال أوروبا الأسكندنافية، بالإضافة إلى ألمانيا.

البطل أنس، الذي يقيم مع أسرته في السويد، حاصل على الحزام الأخضر (مع خط أزرق)، وفي طريقه للحصول على الحزام الأزرق بشكل كامل.

وقال فاروق زبيبة، والد البطل أنس، في تصريحات صحفية إلى أن نجله شارك في البطولة رغم أن اللاعبين المنافسين له في آخر مباراتين كانوا أعلى منه في التصنيف والأحزمة، إلا أنه استطاع أن يتجاوز الجميع ويحقق 3 انتصارات متتالية في نفس اليوم والفوز بكأس البطولة.